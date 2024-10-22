В солотчинском лесу зафиксировали повреждения деревьев на площади 60 гектаров

Специалисты нашли в Солотчинском лесничестве повреждение деревьев ветровалом и корневой губкой.

В солотчинском лесу зафиксировали повреждения деревьев на площади 60 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба центра защиты леса.

Специалисты нашли в Солотчинском лесничестве повреждение деревьев ветровалом и корневой губкой.

На площади 39 га экологи рекомендуют провести выборочные санитарные рубки, а на площади 21 га — уборку неликвидной древесины.