В Шиловском районе обнаружили и уничтожили крупный очаг дикорастущей конопли

В полиции отметили, что место произрастания часто посещали наркопотребители.

В Шиловском районе обнаружили и уничтожили крупный очаг дикорастущей конопли. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По информации сотрудников местной полиции, данное место нередко посещали наркопотребители. Чтобы не допустить заготовку злоумышленниками наркосодержащего сырья правоохранители ликвидировали заросли конопли на площади 1500 квадратных метров.