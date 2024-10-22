В Шацком районе задержали наркозакладчика

В общей сложности из незаконного оборота было изъято 112 г «солей», 45 г марихуаны и 1 г гашиша.

В Шацком районе задержали наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Полицейские при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии в одном из сел Шацкого района задержали 33-летнего мужчину. При нем были обнаружены более 50 свертков с порошкообразным веществом. Выяснилось, что мужчина работал закладчиком на нелегальный интернет-магазин, и изъятое вещество являлось производным N — метилэфедрона массой 47 г.

В его надворной постройке полицейские обнаружили наркотики синтетического и растительного происхождения, предназначенные как для сбыта, так и личного употребления. Также на участках местности в селе оперативники обнаружили три закладки с наркотиком, сделанную злоумышленником для местных потребителей.

В общей сложности из незаконного оборота было изъято 112 г «солей», 45 г марихуаны и 1 г гашиша.

Мужчину взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело.