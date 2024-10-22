В Ряжске поймали пьяного водителя без прав

Сотрудники полиции остановили 50-летнего мужчину на автомобиле «ВАЗ 21073» около дома № 124 по улице Серебрякова.

В Ряжске полицейские поймали пьяного водителя без прав. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале.

Сотрудники остановили 50-летнего мужчину на автомобиле «ВАЗ 21073» около дома № 124 по улице Серебрякова.

Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого у него обнаружили 0,757 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Мужчине грозит арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа.