В Рязанской области после ДТП перевернулась легковушка

Отмечается, что авария произошла на седьмом километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород.

В Рязанской области после ДТП перевернулась легковушка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария произошла в понедельник, 21 октября, на седьмом километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород.

По предварительной информации, 51-летний житель Подмосковья на «Chery» столкнулся с «ВАЗ 2107».

В результате происшествия оба водителя получили травмы. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка.