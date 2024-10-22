В Рязани рецидивист напал на пенсионера
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани рецидивист напал на пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что 64-летний рязанец в подъезде своего дома по улице Новоселов встретил неизвестного мужчину. Нетрезвый незнакомец вступил с пенсионером в словесный конфликт, а затем начал его избивать.
После того, как пожилой мужчина упал на пол, злоумышленник вырвал из его руки телефон и скрылся.
Оперативники установили, что к преступлению причастен 41-летний житель областного центра, ранее судимый за разбой, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Возбуждено уголовное дело.