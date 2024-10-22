В Рязани рецидивист напал на пенсионера

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани рецидивист напал на пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что 64-летний рязанец в подъезде своего дома по улице Новоселов встретил неизвестного мужчину. Нетрезвый незнакомец вступил с пенсионером в словесный конфликт, а затем начал его избивать.

После того, как пожилой мужчина упал на пол, злоумышленник вырвал из его руки телефон и скрылся.

Оперативники установили, что к преступлению причастен 41-летний житель областного центра, ранее судимый за разбой, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело.