В Рязани ребенок на велосипеде врезался в припаркованный автомобиль

На кадрах видно, как мальчик выезжает на дорогу перед движущимся автомобилем, а затем сталкивается со стоящим у тротуара Peugeot.

В Рязани ребенок на велосипеде врезался в припаркованный автомобиль. Об этом во вторник, 22 октября, сообщили в группе «ПУВР» ВКонтакте.

На кадрах видно, как мальчик выезжает на дорогу перед движущимся автомобилем, а затем сталкивается со стоящим у тротуара Peugeot. Водитель машины, перед которой пронесся мальчик, вышел на дорогу, но юный виновник ДТП ушел с места аварии.

«Господа водители, будьте бдительны. Дети непредсказуемы, а отвечать нам», — написал автор ролика.

,