В Рязани поймали 30-летнего мошенника — автоподборщика

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани поймали мошенника, который якобы помогал в приобретении автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратились двое рязанцев и сообщили, что познакомились с автоподборщиком и захотели через него приобрести автомобили.

Посредник взял у потерпевших 350 и 170 тысяч рублей, но под различными предлогами стал откладывать поставку автомобилей, а затем перестал выходить на связь.

Оперативники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Рязанской области задержали злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело.