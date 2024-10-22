В Рязани планируют увеличить налог на недвижимость, стоимостью больше 300 млн

Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.

В Рязани планируют увеличить налог на недвижимость физлиц, стоимостью больше 300 миллионов рублей. Соответствующий проект решения обсудили депутаты гордумы на заседании комитета по бюджету и налоговой политике во вторник, 22 октября.

В соответствии с федеральным законодательством, в проекте предложили увеличить ставку налогообложения на недвижимость у физлиц, стоимостью больше 300 миллионов рублей. Ставку повысят с двух до 2,5%.

Также в проекте решения предложили увеличить налог с 1,5% до 2% на ТЦ, точки общественного питания, бытового обслуживания, административно-деловые центры и офисы.

Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.

На комитете депутаты единогласно проголосовали «за» и направили решение на заседание рязгордумы.