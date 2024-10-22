В Рязани на здании филармонии появились цифровые экраны. Внутри завершили ремонт

К открытию нового 86-го концертного сезона в Рязанской филармонии завершили ремонт зала и сцены. Об этом сообщили на пресс-конференции 22 октября.

Директор филармонии Елена Шаповская рассказала, что в здании с 1957 года не проводилось никаких работ по сценическому оборудованию.

«Я надеюсь, что наши жители города, наши гости, конечно, с удовольствием придут в наш обновленный концертный зал. К сожалению, визуально, наверное, не каждый увидит, что что-то изменилось, но работы проведены, действительно, очень серьезные. Они важны для безопасности артистов во время выступлений», — заявила Шаповская.

По ее словам, изменения коснулись не только внутреннего интерьера филармонии, но и технического оснащения. Теперь на фасаде здания появились новые экраны, афиша будет иметь «современный электронный формат».

«Это первый сезон, который будет для нашего коллектива таким насыщенным и богатым на новые знакомства с разными исполнителями», — заявил главный дирижер Рязанского симфонического оркестра Сергей Оселков.

Он сообщил о выступлениях музыкального критика Артема Варгафтика, сотрудничестве с Рязанским государственным академическим русским народным хором, включающем три программы, также рязанцев ждет цикл концертов СИМФОфьюжн, который является «коктейлем из музыки классической и музыки из кинофильмов».

Продажа билетов на программу нового концертного сезона уже началась.