В Рязани хотят объединить классы для слабослышащих и детей с РАС

«Две совершенно разные группы людей, которые никак не могут вместе находиться. Министерство утверждает, что данное решение принялось для комфорта детей», — написала девушка.

В Рязани хотят объединить классы для слабослышащих и детей с расстройством аутистического спектра. Об этом написала рязанка Мария Колосовская на своей странице «ВКонтакте».

Жительница рассказала, что родителям сообщили об объединении в школе для слабослышащих классов с детьми с РАС.

«Две совершенно разные группы людей, которые никак не могут вместе находиться. Министерство утверждает, что данное решение принялось для комфорта детей», — написала девушка.

Рязанка попросила распространить информацию.