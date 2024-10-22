В Рязани группа людей устроила стрельбу из пистолета во дворе жилого дома

Инцидент произошел возле дома № 42 на улице Новоселов.

В Дашково-Песочне группа людей устроила стрельбу из пистолета во дворе жилого дома. Об этом жильцы сообщили в Telegram-канале Rzn Life.

Инцидент произошел возле дома № 42 на улице Новоселов.

«Эти люди устроили стрельбу из пистолета, там присутствовал человек в военной форме. Это разве адекватное поведение в такое время? Рядом находится детская площадка», — отметила очевидица.

По ее словам, она звонила в службу спасения, но реакции не последовало.