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В Рязани еще на трех улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00.

В Рязани еще на трех улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по адресам:

  • Новоселов 29, 31, 33 корп.1, 33 корп.2, 33 корп.3, 33 корп.4, 33а (ГБУ РО Городской клинический родильный дом № 1, 35, 35 корп.1, 35 корп.2;
  • 1-й район Борки 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 корп.1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16 корп.1, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21 корп.1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 78, 80, 80а, 87, 89, 91, 91 корп.1, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125;
  • 2-й район Борки 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 корп.1, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62а, 63а, 63б, 63 В, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 корп.1, 83