В России увеличилось производство слабоалкогольных напитков

С начала 2024 года производство пива выросло на более чем 10%, достигнув отметки в 6,9 миллиарда литров.

В России увеличилось производство слабоалкогольных напитков. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

С начала 2024 года производство пива выросло на более чем 10%, достигнув отметки в 6,9 миллиарда литров.

Отмечается, что другие напитки, такие как сидр, пуаре и медовуха, также показали рост.