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В России создадут болид для гонок «Формулы-4» с двигателем от «Лады»
Машина будет собрана полностью из отечественных деталей с двигателем объемом 1,6 литра.

К 2028 году в России создадут болид для гонок «Формулы-4» с двигателем от «Лады». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Российской автомобильной федерации Бориса Ротенберга.

По его словам, машина будет собрана полностью из отечественных деталей с двигателем объемом 1,6 литра.

«Формула-4» — категория болидов с открытыми колесами, предназначенная для начинающих гонщиков.