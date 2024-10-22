В России создадут болид для гонок «Формулы-4» с двигателем от «Лады»

Машина будет собрана полностью из отечественных деталей с двигателем объемом 1,6 литра.

К 2028 году в России создадут болид для гонок «Формулы-4» с двигателем от «Лады». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Российской автомобильной федерации Бориса Ротенберга.

По его словам, машина будет собрана полностью из отечественных деталей с двигателем объемом 1,6 литра.

«Формула-4» — категория болидов с открытыми колесами, предназначенная для начинающих гонщиков.