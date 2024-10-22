В России призвали установить в такси перегородки между водителем и пассажиром

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал установить в такси защитные быстромонтируемые прозрачные перегородки между водителем и пассажиром.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал установить в такси защитные быстромонтируемые прозрачные перегородки между водителем и пассажиром. Об этом во вторник, 22 октября, сообщило RT.

По словам депутата, в последние годы в России не утихает дискуссия о новых мерах усовершенствования работы такси. Крупник считает, что причиной тому послужили в том числе участившиеся конфликты между пассажирами и водителями.

Он отметил, что во многих странах салон автомобиля такси часто оборудуют защитными прозрачными перегородками. Их устанавливают, по словам Крупника, для предотвращения конфликтов между клиентом и шофером.

Кроме того, как сказал депутат, перегородка — дополнительный барьер против распространения респираторных заболеваний и инфекций.

«Внедрение таких барьеров положительно скажется на безопасности поездок на такси, улучшит санитарную ситуацию внутри автомобилей и будет способствовать привлекательности и росту авторитета профессии водителя такси», — приводится текст обращения.