В России хотят сократить количество парковок у жилых домов

Отмечается, что при проектировании домов и микрорайонов будет вводиться гибкое нормирование машино-мест.

В России хотят сократить количество парковок у жилых домов. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на Минтранс.

Отмечается, что при проектировании домов и микрорайонов будет вводиться гибкое нормирование машино-мест.

Сами застройщики согласны с тем, что ситуация с парковкой в новых районах складывается тяжелая. При этом они объяснили, что строить специальные паркинги нерентабельно, поскольку они значительно увеличивают стоимость квартир.