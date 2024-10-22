В России хотят сократить количество парковок у жилых домов
Отмечается, что при проектировании домов и микрорайонов будет вводиться гибкое нормирование машино-мест.
В России хотят сократить количество парковок у жилых домов. Об этом пишут «
Отмечается, что при проектировании домов и микрорайонов будет вводиться гибкое нормирование машино-мест.
Сами застройщики согласны с тем, что ситуация с парковкой в новых районах складывается тяжелая. При этом они объяснили, что строить специальные паркинги нерентабельно, поскольку они значительно увеличивают стоимость квартир.