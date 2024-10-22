В Красноярском крае полиция организовала поиски пропавших мальчика и девочки

В Красноярском крае полиция организовала поиски пропавших мальчика и девочки. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил Telegram-канал «Baza».

10-летний Богдан и 11-летняя Варвара ушли из своего дома в городе Шарыпово около 17 часов 21 октября. Отмечается, что дети являются двоюродными братом и сестрой и ранее никогда не убегали из дома.

Правоохранители, волонтеры и добровольцы проверили подвалы и чердаки, а также опросили родных и друзей. К поискам привлекли городские службы такси, водителей скорой помощи.

Пропавших обнаружили в заброшенном доме в селе Парная. Наводку полицейским дал водитель автобуса, на котором школьники уехали из города Шарыпово. Он рассказал сотрудникам, что действительно видел этих детей и, по его словам, они вышли из автобуса в селе Парная.

Выяснилось, что ранее мальчик со своей мамой жил в этом селе и поэтому местность была ему хорошо знакома. Полицейские обследовали район и обнаружили детей в заброшенном доме.

Причины побега детей выясняются.