В Госдуме рассказали о праве детей продавать квартиру с 14 лет

Это возможно при соблюдении ряда условий.

В Госдуме рассказали о праве детей продавать квартиру с 14 лет. Об этом пишет News.Ru со ссылкой на депутата Сергея Гаврилова.

«Для этого понадобится письменное разрешение законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей) или органов опеки», — сказал он.

Парламентарий назвал исключением эмансипированных несовершеннолетних. Такой статус можно получить после 16 лет, если предоставить трудовой договор, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП.

Вместе с тем, он пояснил, что для подтверждения дееспособности такого несовершеннолетнего нужно будет решение суда или органов опеки.