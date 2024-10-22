В Госдуме рассказали, когда наступил «финал» для Украины
По словам депутата Шеремета, реализация предложения главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении на территории Украины сил неядерного сдерживания станет концом для Киева.
В Госдуме рассказали, когда наступил «финал» для Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Михаила Шеремета.
По его словам, реализация предложения главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении на территории Украины сил неядерного сдерживания станет концом для Киева.