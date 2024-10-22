В Госдуме предложили в шесть раз увеличить штрафы для УК за игнорирование жалоб
Группа депутатов готовит законопроект об увеличении максимальной суммы взыскания с руководства управляющих компаний (УК) с 5 до 30 тысяч рублей за игнорирование жалоб о перебоях с теплом или горячей водой, а также за нарушение правил содержания дома.
В Госдуме предложили в шесть раз увеличить штрафы для УК за игнорирование жалоб. Об этом сообщает РИА Новости.
Группа депутатов готовит законопроект об увеличении максимальной суммы взыскания с руководства управляющих компаний (УК) с 5 до 30 тысяч рублей за игнорирование жалоб о перебоях с теплом или горячей водой, а также за нарушение правил содержания дома.
Кроме того, проект предлагает увеличить размеры административных штрафов для руководства УК за неразмещение в полном объеме необходимой информации на сайте ГИС ЖКХ, либо за размещение недостоверной информации. Размеры таких штрафов предлагается установить на уровне от 20 до 30 тысяч. За повторное совершение нарушения максимальный штраф предлагается увеличить с 20 до 50 тысяч рублей.