В Госдуме предложили в шесть раз увеличить штрафы для УК за игнорирование жалоб

Группа депутатов готовит законопроект об увеличении максимальной суммы взыскания с руководства управляющих компаний (УК) с 5 до 30 тысяч рублей за игнорирование жалоб о перебоях с теплом или горячей водой, а также за нарушение правил содержания дома.