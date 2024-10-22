В Госдуме предложили самозанятым поднять лимит по доходам в 1,5 раза

Законопроект подразумевает постепенное увеличение порога до 3,6 млн рублей в 2025 году, 4 млн — в 2026-м и 4,2 млн рублей — в 2027-м.

В Госдуме предложили самозанятым поднять лимит по доходам в 1,5 раза. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Законопроект подразумевает постепенное увеличение порога до 3,6 млн рублей в 2025 году, 4 млн — в 2026-м и 4,2 млн рублей — в 2027-м.

Причиной стала инфляция. В связи с ростом цен самозанятые вынуждены искать дополнительные места работы и скрывать часть доходов, чтобы уйти от налогов.