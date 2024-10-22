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Рязанской труженице тыла исполнилось 102 года
У женщины есть дочь, внук, внучка, правнук и три правнучки.

Рязанка Пелагея Гирина отметила 102-й день рождения. Замруководителя аппарата горадминистрации Михаил Тихонский поздравил ее во вторник, 22 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Он вручил Гириной букет цветов и подарок от мэрии.

Отмечается, что женщина родилась в селе Поляны Скопинского района Рязанской области. Во время войны она работала на торфоразработках в селе Бакшеево Шатурского района. Позже вышла замуж и вернулась в родное село Поляны. Окончила курсы медицинских сестер. Работала в магазине и в аптеке.

У женщины есть дочь, внук, внучка, правнук и три правнучки.