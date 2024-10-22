Рязанских собственников объектов культурного наследия освободили от налога на имущество

Мера распространяется на ряд муниципалитетов и продлится 10 лет.

Собственников объектов культурного наследия в Рязанской области освободили от налога на имущество. Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Михаил Пронин.

По его словам, всего на территории области находится 369 объектов культурного значения. Налоговые льготы для ИП и физлиц, владеющих помещениями в них, отсутствовали.

В связи с этим аппарат уполномоченного обратился к руководству региона с просьбой направить органам местного самоуправления рекомендации о рассмотрении возможности установления таких льгот. На предложение откликнулись Клепиковский, Михайловский, Рязанский районы, Путятинский, Сасовский и Касимовский округа. Они обратились к представительным органам для освобождения собственников недвижимости, отнесенной к объектам культурного наследия, на 10 налоговых периодов. Большинством голосов решение было принято.

Освободившиеся денежные средства предприниматели смогут направить в развитие своего дела, что поможет с привлечением туристов.

Фото: Дом Алянчиковых в Касимове, снимок с сервиса «Яндекс. Карты».