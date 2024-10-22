Рязанские блогеры разместили почти 1,5 тысячи роликов на отечественной видеоплатформе

Блогеры Рязанской области активно переходят на новые платформы взамен ушедших зарубежных сервисов. Регион вошел в ТОП-20 по созданию материалов для отечественной площадки NUUM МТС. Также активно в Центральной России исследуют новые возможности для размещения блогеры Тамбовской области.

Рязанские контент-мейкеры много рассказывают о пеших прогулках по Рязани и путешествиях по интересным местам региона, ведут стримы со спортивных мероприятий, делятся рецептами блюд, секретами красоты и рассказывают, как ухаживать за животными. В этом же ряду по активности стоят Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Нижний Новгород и другие города. С момента старта работы площадки, с декабря 2023 года, рязанцы загрузили на платформу почти 1,5 тысячи роликов, немного уступив только Тамбову.

«На видеоплатформе NUUM есть все инструменты, чтобы развивать аккаунты и размещать контент: можно загружать длинные и короткие, вертикальные видео, вести стримы. Можно сопровождать видео текстом с гиперссылками и комментариями, смотреть охваты. Если видео интересное и актуальное, есть возможность даже монетизировать контент с помощью донатов», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Вместе с блогерской активностью ежемесячно растет и количество рязанских посетителей NUUM. В среднем по стране их число с августа по сентябрь удвоилось.