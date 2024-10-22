Рязанцы 190 раз обратились в прокуратуру с жалобами на отсутствие отопления

По всем заявкам ведомство организовало проверки.

Рязанцы 190 раз обратились в прокуратуру с жалобами на отсутствие отопления. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

«По всем обращениям организованы проверки, выявленным нарушениям будет дана соответствующая оценка», — говорится в сообщении надзорного органа.

Напомним, в середине октября рязанская прокуратура открыла «горячую линию» для жалоб на отопление.