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Рязанцам рассказали, как вывести деньги из кошельков маркетплейсов
Сразу несколько пользователей обратились в региональное отделение Банка России с этой проблемой.

Рязанцам рассказали, как вывести деньги из кошельков маркетплейсов. Рекомендации дали в пресс-службе регионального отделения Банка России.

По информации ведомства, сразу несколько пользователей обратились с проблемой вывода денег. Платформы для электронной торговли часто предлагают скидки при оплате из электронного кошелька, созданного в собственной системе.

«Юридически это электронные деньги, операторами же сделки выступают банки, связанные с конкретными маркетплейсами. При регистрации на площадке человеку автоматически открывают онлайн-кошелек, на который он может перевести средства из любого другого банка, например, через Систему быстрых платежей», — пояснил заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин.

Отмечается, что большинство пользователей не обращают внимания, что по умолчанию это анонимный электронный кошелек, открытый без идентификации клиента. Он не требует дополнительной информации о покупателе. По таким кошелькам установлены лимиты на разовые платежи и обороту за месяц. Однако вывести деньги из анонимного кошелька нельзя. Получить возможность для возврата на карту можно после прохождения процедуры хотя бы упрощенной идентификации. Для нее обычно требуется подтверждение через Госуслуги.