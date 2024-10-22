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Редактор издания «Лента» задохнулась болотным газом после чистки бассейна в отеле

Редактор издания «Лента» задохнулась болотным газом после чистки бассейна в отеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Женщина приехала в Узбекистан отдохнуть вместе со своим спутником. Пара остановилась в отеле, однако на утро их обнаружили мертвыми.

По предварительной версии, погибшие отравились газом, который попал в вентиляционную систему. Ночью в отеле чистили бассейн — судя по всему, газ поднялся по стояку и проник в номер погибших.