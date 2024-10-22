Пользователи сообщили о сбое в работе сервиса Avito

Число жалоб на работу сервиса превысило 3 тысячи. Пользователи отметили проблемы с загрузкой сайта, приложения и личного кабинета.

Пользователи сообщили о сбое в работе сервиса Avito. Об этом сообщает Downdetector.

Число жалоб на работу сервиса превысило 3 тысячи. Пользователи отметили проблемы с загрузкой сайта, приложения и личного кабинета.

В пресс-службе компании редакции РЗН. Инфо прокомментировали, что уже восстановили работу сервиса.

«Уже разобрались и починили. История не массовая и длилась несколько минут. Все уже работает. Попробуйте перезайти на платформу. Приносим извинения и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.