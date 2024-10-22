На пяти улицах Рязани отключили горячую воду и отопление из-за аварии
Ресурса не будет до 16:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на магистральных сетях.
На пяти улицах Рязани отключили горячую воду и отопление из-за аварии. Об этом сообщает МУП РМПТС.
Ресурса не будет до 16:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на магистральных сетях по адресам:
- ул. Чкалова, д. №№ 3, 5, 5 к.1, 7, 7 к.1, 9, 9А, 13, 20, 24, 26, 30/6, 32, 34, 42, 44, 46, 46 к.1, 48, 48Б, 50А;
- ул. Весенняя, д. №№ 1/28, 2/1, 2А, 4, 5, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 11, 12, 12А, 14;
- ул. Высоковольтная, д. №№ 14, 16, 16 к.1, 16 к.2, 16 к.4, 18, 18 к.1, 18 к.2, 20, 34/13, 34 к.1, 34 к.2, 34 к.3, 37 к.1, 37 к.2, 37 к.3, 37 к.4, 41 к.2, 43, 45;
- ул. им. проф. Никулина, д. №№ 4, 6, 6 к.1, 6 к.2, 34;
- пер. 3-й Мопровский д. №№ 2, 4, 4 к.1, 8/11, 10.