На проезде Шабулина в Рязани снизилось количество пробок

«После модернизации светофора на проезде Шабулина и подключения его к автоматизированной системе управления дорожным движением пробки снизились на 50-70%", — сообщил Супрун.

На проезде Шабулина снизилось количество пробок. Об этом во вторник, 22 октября, на заседании областного правительства сообщил министр транспорта и автодорог Рязанской области Павел Супрун.

«После модернизации светофора на проезде Шабулина и подключения его к автоматизированной системе управления дорожным движением пробки снизились на 50-70%", — сообщил Супрун.

По его словам, за обстановкой продолжат наблюдать. При необходимости в работу светофора внесут корректировки.

Напомним, на заседании министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павла Супруна назначили зампредом регионального правительства.

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