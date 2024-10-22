На проезде Шабулина в Рязани снизилось количество пробок
«После модернизации светофора на проезде Шабулина и подключения его к автоматизированной системе управления дорожным движением пробки снизились на 50-70%", — сообщил Супрун.
На проезде Шабулина снизилось количество пробок. Об этом во вторник, 22 октября, на заседании областного правительства сообщил министр транспорта и автодорог Рязанской области Павел Супрун.
«После модернизации светофора на проезде Шабулина и подключения его к автоматизированной системе управления дорожным движением пробки снизились на 50-70%", — сообщил Супрун.
По его словам, за обстановкой продолжат наблюдать. При необходимости в работу светофора внесут корректировки.
Напомним, на заседании министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павла Супруна назначили зампредом регионального правительства.
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