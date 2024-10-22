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Минпросвещения установило новые минимальные баллы для ЕГЭ
Чтобы сдать обществознание и русский язык, школьникам придется набрать минимум 42 балла. По информатике — 44, по географии и литературе — 40.

Минпросвещения установило новые минимальные баллы для ЕГЭ в 2025/2026 учебном году. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Чтобы сдать обществознание и русский язык, школьникам придется набрать минимум 42 балла. По информатике — 44, по географии и литературе — 40.

По математике, физике, химии и биологии удовлетворительную оценку поставят при преодолении значения в 39 баллов.

По истории минимальный порог составит 35 баллов, по иностранному языку — 30 баллов.