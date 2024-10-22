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Минимущество через суд потребовало у застройщика ЖК «Есенин» 10,8 миллиона
В сумму исковых требований входят неустойка по госконтракту, штраф, возмещение неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими средствами.

Минимущество Рязанской области через суд потребовало у застройщика ЖК «Есенин» ООО «Центрстрой» 10 миллионов 802 тысячи 433 рубля. Соответствующий иск можно найти в картотеке Арбитражных дел.

В сумму исковых требований входят неустойка по госконтракту, штраф, возмещение неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими средствами.

В документах сказано, что речь идет о контракте на капремонт дома № 89 на Михайловском шоссе. Цена контракта, заключенного в апреле 22 года, составила 195,7 миллиона рублей.

Отмечается, что из этой суммы подрядчику ООО «Центрстрой» выплатили 167 миллионов. Работы должны были завершиться до конца 2023 года, однако этого так и не произошло. В июле 2024 года контракт разорвали в одностороннем порядке.

Третьей стороной привлекли «Центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области».

Первое заседание назначили на 10 декабря.

Напомним, в 2018 году коммерческая организация начала строительство многоквартирного дома ЖК «Есенин» в Рязани. В июле 2024 года его застройщика взяли под стражу, однако позже суд принял решение о его освобождении. 21 октября регминстрой сообщил, что дольщикам начали вручать ключи от квартир.