Малков наградил победителей областного конкурса на самые благоустроенные районы

Церемония прошла в Касимове.

Губернатор Павел Малков наградил победителей и призеров областного конкурса на звание «Самый благоустроенный муниципальный округ, городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области».

Церемония прошла в Касимове.

Малков вручил дипломы руководителям муниципалитетов, победивших в областном конкурсе. На их дальнейшее благоустройство направят премии.

В этом году участниками конкурса стали 38 муниципалитетов.

В своих категориях в зависимости от численности населения и статуса первые места заняли Сасовский муниципальный округ, город Касимов, Октябрьское городское и Поярковское сельское поселения Михайловского района, Истьинское сельское поселение Старожиловского района и Борисовское сельское поселение Александро-Невского.

Губернатор Павел Малков поздравил с победой глав, подчеркнув важность благоустройства для развития муниципалитетов и качества жизни людей.

«Создаем комфортную среду, и используем для этого все возможности. Сегодня их немало: национальные, федеральные проекты, региональные целевые программы, отраслевые конкурсы. Делаем парки, скверы, площади, территории около воды, дворы и многое другое. Результаты есть в каждом муниципальном образовании, но впереди работы еще больше. Главное — не останавливаться ни на один день», — сказал он.

Глава региона отметил, что благоустроенные территории нужно постоянно поддерживать на хорошем уровне, они должны быть ухожены и наполнены смыслом.