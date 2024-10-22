Госдума приняла закон о лишении свободы до 12 лет за провоз в Россию патогенов

Закон приняли во втором и третьем чтении.

Госдума приняла закон о лишении свободы до 12 лет за провоз в Россию патогенов. Об этом 22 октября сообщило РИА «Новости».

Закон приняли во втором и третьем, окончательном чтении. Проектом предусмотрено, что за провоз патогенных материалов на территорию России будет грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет, а за нарушение правил безопасности при обращении с ними — до восьми лет.