Госдума приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов

Штрафы за нарушения будут составлять от пяти до 10 миллионов рублей с конфискацией, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.

Госдума приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить меры повышенной ответственности для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции.

Штрафы за нарушения будут составлять от пяти до 10 миллионов рублей с конфискацией, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.