Госдума приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов
Штрафы за нарушения будут составлять от пяти до 10 миллионов рублей с конфискацией, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.
Госдума приняла проект о штрафах за подделку документов для мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить меры повышенной ответственности для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции.
Штрафы за нарушения будут составлять от пяти до 10 миллионов рублей с конфискацией, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией.