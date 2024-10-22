Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за перепада температур

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написано в посте.