Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за перепада температур
«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написано в посте.
Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за перепадов температур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что во вторник, 22 октября, будет переменная облачность.
Температура ночью +2…+7°С, днем +10…+15°С.
«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написано в посте.