ГД приняла закон о квоте на бесплатное обучение детям участников боевых действий

Право на бесплатное обучение предлагается предоставить детям военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и сотрудников органов внутренних дел РФ, принимавших участие в боевых действиях на территории страны.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении квоты на бесплатное обучение в вузах для детей участников боевых действий на территории России. Об этом во вторник, 22 октября, сообщило ТАСС.

Законопроектом предлагается расширить перечень граждан на бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты. По данным агентства, такое право хотят предоставить детям военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и сотрудников органов внутренних дел РФ, принимавших участие в боевых действиях на территории страны.

Уточняется, что на данный момент учиться по квоте могут дети указанных категорий граждан, направленных в другие государства органами российской власти и принимавших участие в боевых действиях в этих странах.