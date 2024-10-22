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Брат погибшего по вине Ефремова рязанца высказался о его возможном условно-досрочном освобождении
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, заявил, что их семья согласится с решением суда, если виновник актер будет освобожден условно-досрочно.

Брат погибшего по вине Ефремова рязанца высказался о его возможном условно-досрочном освобождении. Об этом пишет «Вид сбоку».

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, заявил, что их семья согласится с решением суда, если виновник актер будет освобожден условно-досрочно.

«Что мы решаем? Это решение суда», — сказал мужчина.

На вопрос о том, будут ли близкие погибшего оспаривать решение в случае, если Михаила Ефремова отпустят по УДО, он ответил: «Нет, оспаривать не будем».

Напомним, Ефремову дали 7,5 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб рязанец. Еще весной защита Ефремова предпринимала шаги для УДО, но из-за пары нарушений внутреннего распорядка белгородской колонии было отказано. Также семья погибшего рязанца Захарова выступила против досрочного освобождения Ефремова.

Ранее стало известно, что актер Ефремов может выйти по УДО к Новому году из-за проблем со здоровьем.