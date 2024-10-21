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Жители Скопина пожаловались на огромную свалку на улице города
Свалку, переполненную мусором, заметили у домов №№ 2/2 и 2/3 на улице Фабричной в Скопине. По словам местных, мусор оттуда не вывозят две недели.

Жители Скопина пожаловались на огромную свалку на улице города. Пост в жалобой появился в Telegram-канале «Новая газета-Рязань».

Свалку, переполненную мусором, заметили у домов №№ 2/2 и 2/3 на улице Фабричной в Скопине. По словам местных, мусор оттуда не вывозят две недели.

«Может, если губернатор будет проездом, увидит», — отметили скопинцы.