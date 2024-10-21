Житель Рязанской области взял кредит и перевел мошенникам более трех миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.

Житель Рязанской области взял кредит и перевел мошенникам более трех миллионов рублей. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что пострадавшему позвонил неизвестный, который представился оператором связи и сообщил об окончании срока договора мобильной связи.

Под предлогом продлить договор мошенник попросил сообщить код для подтверждения личных данных. Мужчина так и сделал.

После этого ему позвонили сотрудники «спецслужб», которые сообщили что он подозревается в пособничестве украинским военным и все деньги ушли на их нужды. Чтобы избежать уголовной ответственности, он должен перевести деньги на «безопасный» счет. Рязанец лишился трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.