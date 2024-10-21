Зеленский заявил о создании буферной зоны в Курской области

По его словам, украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных территориях.

Зеленский заявил о создании буферной зоны в Курской области. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории», — заявил украинский президент.

По его словам, украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных территориях.

Ранее Зеленский назвал создание буферной зоны главной целью вторжения ВСУ в Курскую область.