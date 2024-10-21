Во вторник в Дядькове массово отключат холодную воду

Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00.

Во вторник, 22 октября, в селе Дядьково Рязанского райна массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 по адресам: