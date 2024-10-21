Во вторник в Дядькове массово отключат холодную воду
Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00.
Во вторник, 22 октября, в селе Дядьково Рязанского райна массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
Холодной воды не будет c 09:30 до 17:00 по адресам:
- 1-й Весенний переулок (Дядьково), дома №№ 1, 2, 3, 4;
- 2-й Весенний переулок (Дядьково), дома №№ 1, 2, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;
- 3-я Весенняя линия (Дядьково), дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
- Весенняя (Дядьково), дома №№ 1, 2, 2 корп.4, 2 корп.5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51;
- Грачи (Дядьково), дома №№ 1, 2, 2 корп.1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30 корп.1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп.1, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 корп.1, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 62 корп.2, 63, 64, 64 корп.1, 66, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 91 корп.1, 93 корп.1, 94, 112, 2/2 ЕРКО производственная фирма;
- Ленпоселок (Дядьково), дома №№ 1, 1/1, 2, 2 корп.1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;Новая (Дядьково) 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19.