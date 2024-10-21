Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
11°
Втр, 22
13°
Срд, 23
14°
ЦБ USD 96.42 -0.73 19/10
ЦБ EUR 104.86 -0.9 19/10
Нал. USD 95.20 / 96.20 21/10 15:30
Нал. EUR 104.00 / 104.90 21/10 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла пе...
41 минуту назад
62
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
3 часа назад
1 281
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
8 135
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
18 841
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Во Владимирской области брошенный матерью ребенок умер от голода и обезвоживания

Во Владимирской области брошенный матерью ребенок умер от голода и обезвоживания. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

19-летняя девушка уехала отдыхать с подругами. По словам соседей, годовалый мальчик находился один три дня. Вернувшись с прогулки, мать обнаружила ребенка мертвым и выбросила тело под окна многоквартирного дома. Очевидцы вызвали полицию.

Отмечается, что у девушки есть еще один малолетний ребенок, которого воспитывает бабушка.