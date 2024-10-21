Во Владимирской области брошенный матерью ребенок умер от голода и обезвоживания

Во Владимирской области брошенный матерью ребенок умер от голода и обезвоживания. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

19-летняя девушка уехала отдыхать с подругами. По словам соседей, годовалый мальчик находился один три дня. Вернувшись с прогулки, мать обнаружила ребенка мертвым и выбросила тело под окна многоквартирного дома. Очевидцы вызвали полицию.

Отмечается, что у девушки есть еще один малолетний ребенок, которого воспитывает бабушка.