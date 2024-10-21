В видеохостинге Rutube появилась новая функция для авторов ролика

Теперь пользователи могут загружать и просматривать серийный контент.

В видеохостинге Rutube появилась новая функция для авторов ролика. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщило «Ura.Ru».

"Теперь авторы контента могут загружать свои видео по сериям и создавать из них целые сериалы", — говорится в пресс-релизе площадки.

Там добавили, что зрители, в свою очередь, получат возможность просматривать их в правильном порядке. Переключение между сезонами и отдельными сериями можно будет осуществлять непосредственно в плеере видеохостинга.