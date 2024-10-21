В Санкт-Петербурге водитель погиб в результате опрокидывания и загорания фуры
В Санкт-Петербурге водитель погиб в результате опрокидывания и загорания фуры. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил Telegram-канал «112».
Трагедия произошла на Московском шоссе.
Водитель тягача врезался в силовое ограждение на виадуке. Мужчину выбросило из кабины, он погиб. Грузовик перевернулся и загорелся. Кабина упала вниз с моста.
Отмечается, что из-за аварии перекрыта почти вся ширина проезжей части.
На месте работают экстренные службы и правоохранители.