В Рязанской области заметили редкий для России вид птиц

Золотистую щурку заметили в Спасском районе. Птица гнездится в Европе, частично в Северной Америке и западной Азии.

В Рязанской области заметили редкий для России вид птиц. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спасский район».

Золотистую щурку заметили в Спасском районе. Отмечается, что птица гнездится в Европе, частично в Северной Америке и западной Азии. Золотистая щурка зимует в тропической Африке или Индии, но уже несколько лет птицу встречают в Рязанской области.

«Золотистую щурку называют пчелоедкой, так как значительную часть ее рациона, помимо жуков, мух, стрекоз и кузнечиков, составляют осы, пчелы и шмели», — подчеркнули в сообщении.