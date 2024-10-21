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В Рязанской области из озера достали труп мужчины
Инцидент произошел в понедельник, 21 октября. В 16:28 из озера Малое вблизи деревни Ужалье Спасского района спасатели достали тело мужчины 1961 года рождения.

В Рязанской области из озера достали труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября. В 16:28 из озера Малое вблизи деревни Ужалье Спасского района спасатели достали тело мужчины 1961 года рождения.

Обстоятельства происшествия уточняются.