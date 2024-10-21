В Рязанской области из озера достали труп мужчины
Инцидент произошел в понедельник, 21 октября. В 16:28 из озера Малое вблизи деревни Ужалье Спасского района спасатели достали тело мужчины 1961 года рождения.
В Рязанской области из озера достали труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошел в понедельник, 21 октября. В 16:28 из озера Малое вблизи деревни Ужалье Спасского района спасатели достали тело мужчины 1961 года рождения.
Обстоятельства происшествия уточняются.