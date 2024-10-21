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В Рязани поймали 18-летнего юношу с синтетическим наркотиком
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).

В Рязани поймали 18-летнего юношу с синтетическим наркотиком. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники ППС на Касимовском шоссе заметили гражданина, который при виде служебного автомобиля попытался скрыться во дворе, но был задержан. Во время беседы житель областного центра признался, что занервничал, поскольку имеет при себе запрещенное вещество.

Для разбирательства на место прибыли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советскому району Рязани. Во время досмотра у молодого человека изъяли сверток с производным N—метилэфедрона массой 1,47 грамма и приспособление для употребления наркотиков.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).