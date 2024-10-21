В Рязани бродячие собаки набросились на ребенка

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября, на улице Московской. На кадрах видно, как мальчик убегает от животных и прячется за припаркованными автомобилями.

В Рязани бродячие собаки набросились на ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября, на улице Московской. На кадрах видно, как мальчик убегает от животных и прячется за припаркованными автомобилями.

«Бродячие собаки чуть не загрызли ребенка прямо на детской площадке, агрессивная стая уже несколько месяцев бросается абсолютно на всех. Как было властям все равно на контроль за бродячими стаями, так это и продолжается», — подписал автор поста.